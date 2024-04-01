مشجع الأسبوع | الرقص مع الذئاب على أنغام المربع الذهبي

لقطة جميلة من مدرجات الدوري السعودي

SHAHID

أطلق جول النسخة العربية قبل أسبوعين سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن



الموضوع يُستكمل بالأسفل

حلقتنا الأولى كانت من ملعب أمريكان إكسبرس الخاص بنادي برايتون الإنجليزي، فيما الثانية من مدرجات ملعب دوم ألفونسو هنريكي الذي احتضن مواجهة البرتغال والسويد الودية، واليوم موعدنا مع الحلقة الثالثة وستكون من مدرجات ملعب نادي التعاون الجديد.

التعاون استطاع تحقيق انتصار ساحق على ضيفه الحزم بأربعة أهداف دون رد، سجلها أندريه جيروتو ومحمد الكويكبي وهدفين لعبد الفتاح آدم.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن



الفريق بهذا الفوز بات على أبواب المربع الذهبي، حيث يحتل المركز الخامس برصيد 43 نقطة وبفارق 3 نقاط فقط عن الاتحاد الرابع و6 نقاط عن الأهلي الثالث، وحال حقق الفوز في مباراة الجولة الـ26 على الطائي خارج ملعبه سيكون المستفيد الأكبر من قمة ديربي جدة التي ستجمع الأهلي والاتحاد.

كاميرات الناقل التلفزي لمباريات الدوري السعودي، قنوات SSC، بثت لقطة لمشجع سعودي يرقص بشكل جميل جدًا احتفالًا بأحد أهداف التعاون، الفريق الملقب بالذئاب، في مرمى الحزم .. كانت تبدو رقصة مع الذئاب على أنغام المربع الذهبي!

SHAHID