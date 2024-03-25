مشجع الأسبوع | العالمية صعبة قوية .. غاب رونالدو وحضر النصر في ودية البرتغال والسويد

بورما لاعب البرتغال ارتدى قميص الدون بالرقم 7

يُطلق جول النسخة العربية سلسلة جديدة من الحلقات الأسبوعية تمتد معكم حتى نهاية الموسم الجاري، وتختص سلسلة "مشجع الأسبوع" باللقطات المثيرة والغريبة والطريفة الخاصة بالجماهير، سواء في المدرجات أو الإعلام أو السوشيال ميديا.

حلقتنا الأولى كانت من ملعب أمريكان إكسبرس الخاص بنادي برايتون الإنجليزي، فيما الثانية من مدرجات ملعب دوم ألفونسو هنريكي الذي احتضن الخميس الماضي مواجهة البرتغال والسويد الودية.

ظل جمهور النصر يتغنى سنوات وسنوات بهتاف "العالمية صعبة قوية" استنادًا على لعبهم في كأس العالم للأندية وعدم وصول منافسهم الأزلي، الهلال، للبطولة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تلك المقولة سقطت في هذا الجانب، بعد تتويج الهلال بدوري أبطال آسيا ومشاركته في مونديال الأندية بل ووصوله للمباراة النهائية، لكن يبدو أن الهتاف عاد للحياة من جديد بعد التعاقد مع النجم كريستيانو رونالدو.

رونالدو وضع النصر على الواجهة العالمية في كرة القدم، سواء على المستوى الإعلامي أو الجماهيري أو الإعلاني، وقد لمسنا ذلك من خلال عديد المواقف منذ تم التوقيع معه في يناير 2022.

"العالمية صعبة قوية" ظهر من جديد في مدرجات مباراة البرتغال والسويد الودية، والتي غاب عنها رونالدو بقرار من المدرب روبرتو مارتينيز، حيث فضل منحه المزيد من الوقت للراحة، وقد ارتدى زميله بورما قميصه بالرقم 7 مع المنتخب الوطني، هذا الغياب لم يمنع حضور قميصه مع النصر في المدرجات من خلال أحد المشجعين البرتغاليين.

المشجع ظهر في صورة تداولها مشجعو النصر وهو يرتدي قميص الفريق باسم ورقم رونالدو ويرفع راية البرتغال ... إشارة تؤكد أن العالمي سيبقى عالمي.