مشجع إنجليزي يتوقع نهائي اليورو في 2013 بنجاح!

إنجليزي يتوقع فوز إيطاليا على إنجلترا قبل سبع سنوات

في الساعات الأخيرة ترك لنا نهائي إنجلترا الأول في بطولة أوروبية قصصًا رائعة على شبكات التواصل الاجتماعي ومنهم قصة "كاميرون".

انتشرت تغريدة لمشجع إنجليزي عبر "تويتر" يتنبأ فيها بنهاية يورو 2020، والشيء المميز لا يكمن في محتوى التغريدة بل في تاريخها.

ما هو محتوى التغريدة؟

في 22 فبراير 2013 ، أي قبل سبع سنوات، قرر كاميرون كتابة تغريدة على شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به متنبئًا بشيء لم يفكر فيه حتى أكثر المعجبين وفاءً بالفريق الإنجليزي.

حيث قال: "إنجلترا خسرت للتو نهائي كأس الأمم الأوروبية 2020 أمام إيطاليا بركلات الترجيح. ولم يتغير شيء بعد ذلك!"، أي شخص قرأ مثل هذه الرسالة في الساعات الأخيرة لن يتفاجأ، لكن من يمعن النظر في تاريخ التغريدة سيعلم أنه شيء يفوق الخيال.

England just lost the euro 2020 final against Italy on a penalty shoot out, nothing has changed then! — Cameron (@lawseyitfc) February 22, 2013

كيف انتشرت التغريدة؟

بعد أن سجل بونوتشي هدف التعادل بين إنجلترا وإيطاليا وأوضحت المؤشرات أن المباراة ستذهب إلى أشواط إضافية ثم ركلات ترجيح، توجهت أنظار الناس إلى تلك التغريدة وسرعان ما أصبحت من أكثر التغريدات التي تم الحديث عنها في تلك الليلة.

ثم تساءل شخص في التعليقات عما إذا كان كاميرون قد راهن على أن نتيجة ستكون على هذا النحو في النهاية، اعترف أنه فعل ذلك، وأقر بأنه راهن بـ 6 جنيهات استرليني، وربح أخيرًا 61 جنيهاً ( أي حوالي 71 يورو).

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