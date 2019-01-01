رجل رائع ورجل مخيب | نوريتش سيتي وأرسنال

تعرف على اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في مباراة نوريتش سيتي وأرسنال في الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي.

وقع فريق أرسنال في فخ التعادل أمام نظيره نوريتش سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم ضمن لقاءات الجولة الـ ١٤ من الدوري الإنجليزي .

جاء هذا التعادل ليكون السابع لأرسنال في الدوري الإنجليزي كثاني أكثر فريق يتعادل بعد ولفرهامبتون الذي تعادل في سبع مناسبات.

في الأسطر المقبلة سنستعرض معًا اختيارات جول.كوم لأفضل وأسوأ لاعب في المواجهة:

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رجل رائع - أونيل هيرنانديز

النجم الكوبي قدم مباراة أكثر من رائعة أمام أرسنال وكان أحد أهم مصادر الخطورة على مرمى أرسنال طوال الـ ٩٠ دقيقة التي شارك فيها.

صنع أونيل الهدف الأول والثاني وكانت له أكثر من تمريرة مفتاحية كادت تتحول لأهداف في مرمى المدفعجية لولا تألق الحارس الألماني بيرند لينو.

ليس هذا فحسب فشارك هيرنانديز في الدفاع بشكل جيد مع فريقه وكان سببًا في قطع العديد من الكرات التي كانت من الممكن أن تتحول لفرص خطيرة للضيوف.

رجل مخيب - موستافي

المدافع السابق لفالنسيا والحالي لفريق أرسنال قدم مباراة سيئة بشكل كبير بالرغم من مساهمته الهجومية الواضحة في بداية اللقاء.

موستافي طغى عليه الواجب الهجومي فنسي الدفاعي بشكل كامل فيما يبدو وفشل في القيام بمهامه الأساسية وعانى من سوء تمركز واضح طوال الـ ٩٠ دقيقة.

حتى في الأوقات التي تواجد فيها متمركزًا بشكل جيد تم فيها مراوغته وتجاوزه وصولًا لمرمى بيرند لينو الذي منع أرسنال من هزيمة محققة.