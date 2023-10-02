"مستغلًا هذا الأمر!" .. سباهان يصعد أزمته مع الاتحاد بقرار عاجل

تطورات جديدة في أزمة إلغاء مباراة الاتحاد وسباهان

صعد نادي سباهان أصفهان الإيراني، من أزمة إلغاء مباراته أمام فريق الاتحاد السعودي، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، بمسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الاتحاد رفض خوض المباراة؛ بسبب وجود تماثيل سياسية، بعيدة عن المجال الرياضي، داخل أرضية الملعب؛ حيث لم توافق إدارة الفريق الإيراني، على إزالتها.

ووفقًا للإعلامي الرياضي داوود إيكدري، قدّم نادي سباهان أصفهان، شكوى رسمية ضد نظيره الاتحادي؛ بعد انسحابه من المباراة.

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وكشف إيكدري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن الفريق الإيراني، حاول إقامة المباراة بأي شكل؛ حيث طلب من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تأجيل موعد انطلاقتها من الساعة السابعة مساء اليوم، إلى التاسعة - بتوقيت مكة المكرمة -.

وكان أكثر من تقرير صحفي، قد أكد على أن الاتحاد، أمن نفسه من أي عقوبات آسيوية، بعد قرار الانسحاب من المباراة؛ وذلك بمجموعة من الخطوات.