النتائج المباشرة
الانتقالات

مسؤول فرانكفورت: يوفيتش قد ينتقل إلى ريال مدريد

آخر تحديث
التعليقات()
Bongarts
فرانكفورت ضم الصربي رسمياً من بنفيكا
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

اعترف المدير الرياضي لإينتراخت فرانكفورت فريدي بوبيتش بإمكانية رحيل نجم الفريق لوكا يوفيتش الصيف المقبل نحو ريال مدريد.

واشترى النادي الألماني يوفتيش رسمياً من بنفيكا الأسبوع الماضي بعدما فعل البند في عقد الإعارة بأحقية الشراء، وتشير التقارير لبيعه مباشرة بحلول نهاية الموسم.

وقال بوبيتش مع "ZDF": "هناك احتمالية حقيقية لبيع يوفيتش إلى ريال مدريد، أتمنى أن يبقى هنا في فرانكفورت، ولكن أنا واقعي".

اختيارات المحررين

زيدان يفكر في إعادة بيل لمركز الظهير الأيسر

سيبايوس وريجيليون ويورنتني نحو مغادرة ريال مدريد بسبب زيدان

وأتبع: "إذا أتى نادي كبير مثل ريال مدريد وأراده لا نملك فرصة للحفاظ عليه صراحة".

ويقدم يوفيتش موسماً مميزاً على الصعيدين المحلي والأوروبي ببلوغه 25 هدفاً في كل المسابقات قاد الفريق بها لنصف نهائي الدوري الأوروبي والمرتبة الرابعة بالبوندسليجا.

وارتبط اسم يوفيتش بعديد الأندية الكبرى مثل ريال مدريد، برشلونة، إنتر، ومانشستر سيتي في الأسابيع والشهور الماضية.

إغلاق