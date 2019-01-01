سيبايوس وريجيليون ويورنتني نحو مغادرة ريال مدريد بسبب زيدان

سيبايوس وريجيليون ويورنتني في الطريق إلى الرحيل عن مدريد بسبب قلة الفرص من زيدان

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ثلاثي ريال مدريد الشاب قد يرحل عن ريال مدريد خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

ولم يشارك كل من سيرجي ريجيليون ودييجو يورينتي وداني سيبايوس مع ريال مدريد في المباريات الستة الأخيرة.

وتولى زين الدين زيدان تدريب ريال مدريد في منتصف مارس الماضي، ولعب الفريق معه 6 مباريات على مستوى بطولة الدوري.

ولم يشارك الثلاثي يورينتني وريجيليون وسيبايوس بشكل أساسي مع زيدان، على الرغم من أن ذلك كان متوقعًا نظرًا لعدم منافسة الفريق الملكي على أي بطولة حاليًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢٣ أبريل ٢٠١٩

وتألق ريجيليون على وجه الخصوص وبنسبة أقل سيبايوس ويورينتي في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدرب الأرجنتني السابق لريال مدريد سانتياجو سولاري.

ولكن عدم حصولهم على فرصة حقيقية مع زين الدين زيدان قد يعجل من مسألة رحيلهم عن ريال مدريد الذي يبحث عن أموال من أجل ضخها للميركاتو المقبل.

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يذكر أن ريال مدريد هو المرشح الأقوى لدور البطولة في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، بالتعاقد مع عدد من لاعبي الصف الأول.