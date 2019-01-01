زيدان يفكر في إعادة بيل لمركز الظهير الأيسر

مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان سيعتمد على على النجم الويلزي جاريث بيل في مركز الظهير الأيسر

فيسبوك تويتر محمد عماد

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد يريد تغيير مركز اللاعب جاريث بيل من جناح إلى ظهير أيسر، وذلك في حال عدم بيع اللاعب في ميركاتو الصيف.

ولا يعيش النجم الويلزي جاريث بيل أفضل أيامه مع ريال مدريد، حيث تشير الكثير من التقارير إلى اقتراب رحيله عن النادي الملكي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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وحسب الصحافة الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز يريد بيع النجم الويلزي بمبلغ يقترب من 100 مليون يورو، وهو أمر مستبعد من الأندية التي لا تريد دفع مبالغ كبيرة في اللاعب الذي انخفضت أسمهم مؤخرًا.

يشار إلى أن جاريث بيل كان قد لعب في بداية مسيرته كظهير أيسر في صفوف ساوثامبتون وفي بداياته مع نادي توتنهام، ثم تطور ليلعب كجناح أيسر.

يذكر أن جاريث بيل كان قد انتقل في عام 2013 من توتنهام إلى ريال مدريد بمبلغ 100 مليون يورو كأغلى صفقة في تاريخ كرة القدم وقتها.