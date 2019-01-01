مُرشح رئاسة الأهلي يبدأ البحث عن مدير فني جديد

الفريق حاليًا تحت قيادة المدير الفني الوطني يوسف عنبر

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية مقربة من النادي الأهلي تحرك سمو الأمير منصور بن مشعل عضو شرف النادي الأهلي والمرشح لرئاسته في الفترة المقبلة نحو التعاقد مع مدير فني جديد للفريق خلال الفترة المقبلة.

الفريق حاليًا تحت قيادة المدير الفني الوطني يوسف عنبر عقب إقالة المدير الفني خورخي فوساتي بسبب سوء النتائج.

الأهلي خسر المنافسة محليًا بعد خروجه من كأس خادم الحرمين الشريفين وابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري، حيث يُنافس الفريق حاليًا على خطف مقعد آسيوي من دوري المجموعات.

⭐️فهد المولد مع نادي الاتحاد في هذا الموسم :



👕 لعب : 30 مباراة

🎯 ساهم في : 26 هدفًا

⚽️ سجل : 16هدفًا

🅰️ صنع : 10 أهداف pic.twitter.com/rwNc1t5Thk — موقع قول السعودي (@GoalSA) May 10, 2019

التقارير أكدت أن بن مشعل فتح خطوط التواصل مع عدد من الأسماء التدريبية المميزة لتولي مهمة الإشراف على الفريق خلال الموسم المقبل.

ولا يتوقف الأمر عند المدير الفنين بل بدأ المرشح لرئاسة الراقي في تحديد احتياجات الفريق من لاعبين أجانب أو محليين، لتسويق نفسه بشكل جيد قبل الانتخابات التي تُقام نهاية الموسم.

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يذكر أن أعضاء شرف الأهلي فشلوا في الوصول لاسم توافقي يخلف عبد الله بترجي الرئيس الحالي، رغم اجتماعاتهم المتكررة خلال الأيام الماضية.