مرتضى منصور يهاجم الدوري السعودي بسبب نجوم الزمالك

هاجم مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب التفاوض مع أكثر من لاعب بصفوف القلعة البيضاء، وأيضًا لاعبين بالأندية المصرية.

مرتضى منصور فاز في انتخابات رئاسة نادي الزمالك التي أقيمت مؤخرًا، ليتولى رئاسة القلعة البيضاء للمرة الثالثة على التوالي.

كيف هاجم مرتضى منصور أندية الدوري السعودي؟

رئيس الزمالك قال خلال تصريحات لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "ما تفعله الأندية السعودية غير معقول، عندما يتألق أي لاعب يرغبون في شراءه".

مرتضى تابع: "الأندية السعودية لديها الأموال من أجل شراء والتعاقد مع أفضل اللاعبين في العالم، ولكن هناك تركيزًا على لاعبي الزمالك والدوري المصري".

واختتم منصور تصريحاته قائلًا: "أحترم الدوري السعودي جدًا، ولكن ما يحدث أمر غير معقول بالتأكيد، ولا بد أن يتركون لفرق الدوري المصري حريتها".

أبو جبل والونش على رادار الدوري السعودي للمحترفين

وانتشرت أخبارًا قوية خلال الأيام الماضية، حول اقتراب نادي النصر من التعاقد مع محمد أبو جبل "جابكسي" حارس مرمى نادي الزمالك ومنتخب مصر.

أبو جبل تألق بشكل لافت للنظر خلال الفترة الماضية خاصة مع منتخب مصر، ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2021 التي أقيمت في الكاميرون مؤخرًا، مما جعله على رادار النصر من أجل ضمه.

وكانت بعض التقارير قد أكدت أيضًا على أن هناك رغبة من النادي الأهلي، لضم محمود حمدي الونش مدافع الزمالك، الذي تألق هو الآخر مع فريقه ومنتخب مصر.

بالإضافة إلى خروج مسلي آل معمر رئيس النصر، بتصريحات يؤكد خلالها على أنه يريد التعاقد مع محمد الشناوي حارس مرمى الهلال.

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