رسميًا | صفقات ضخمة لـ20 عامًا .. 100 مليون سنويًا للهلال والنصر والاتحاد والأهلي

ضمن الرباعي السعودي؛ الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، دخول خزائنهم 100 مليون ريال سنويًا، اليوم الأحد، في محاولات منهم لزيادة مصادر الدخل، للقضاء على الديون.

"القدية" و"وسط جدة" المصدر:

أعلنت شركة "القدية" للاستثمار اتفاقية شراكة استراتيجية تاريخية مع ثنائي الرياض، أما ثنائي جدة فوقعا مع شركة "وسط جدة" للتطوير، والتي هي إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة.

الاتفاقية مع كلا الشركتين تمتد لمدة 20 عامًا، تبدأ من 2022 إلى 2042، بقيمة 100 مليون ريال سنويًا لكل نادٍ، مع إمكانية مراجعة بنود التعاقد كل خمسة أعوام.

شركة "القدية" أكدت أن العالمي والزعيم سيتمكنان من إقامة مبارياتهما على استاد "القدية" بمجرد اكتمال بنائه، والذي سيتسع لأكثر من 40 ألف متفرج، حيث تطل جميع المقاعد على المنظر الخلاب للقدية من أعلى قمة على الجرف، بالإضافة إلى صالات ومقاعد خاصة لكبار الشخصيات، حيث سيكتسب مشجعو الناديين تجربة جديدة، وسيتمكنون من الوصول إلى المرافق الترفيهية والرياضية والأماكن الإبداعية حول الملعب، بما ينعكس إيجابًا على مساهمة صناعة الرياضة في الناتج المحلي الإجمالي، على اعتبارها شراكة استراتيجية تهدف للمنفعة المتبادلة بين الأطراف.

كذلك العميد والراقي سيتمكنان من إقامة مبارياتهما على ملعب وسط جدة، وسيتمتع الجمهور بمزايا أخرى من وراء تلك الشراكة.

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