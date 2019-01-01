مران الأهلي - الجمهور يهاجم اللاعبين واقتحام لملعب التتش

نتائج سيئة لم يعتد عليها جماهير القلعة الحمراء

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شهد مران الأهلي المصري مساء اليوم السبت، حالة من الغضب الجماهيري تجاه اللاعبين، بعد النتائج السيئة للفريق خلال الفترة الأخيرة.

المارد الأحمر ودع مؤخرًا دوري أبطال أفريقيا بهزيمة مخزية أمام صن داونز الجنوب أفريقي بخماسية مقابل هدف وحيد ذهابًا وإيابًا.

وعاد بعدها مباشرةً وتلقى الشياطين الحمر الهزيمة أمام بيراميدز بهدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ25 من الدوري المصري الممتاز.

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الجماهير الموجودة حول ملعب التتش، معقل الشياطين الحمر، قامت بهتافات عدائية ضد اللاعبين، مشنة هجومًا حادًا عليهم، ومطالبة بضرورة تصحيح المسار في أسرع وقت ممكن.

الأمر لم يتوقف فقط عند الهتافات، بل تطور إلى اقتحام أحد المشجعين لأرض الملعب لتوجيه رسائل شديدة اللهجة للفريق ككل، قبل أن يتدخل أفراد الأمن الموجودة لإخراجه واحتواء الموقف.

يذكر أن الأهلي بهزيمته أمام بيراميدز خسر الصدارة التي احتلها لجولة واحدة فقط، ليهبط إلى المركز الثالث برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز مقتسمي الصدارة.

ويستعد الأحمر لمواجهة المصري البورسعيدي، في 25 من الشهر الجاري، ضمن مؤجلات الجولة الـ19 بالدوري المحلي.