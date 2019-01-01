تركي آل الشيخ: الأهلي سيحقق الدوري وليس الزمالك لهذه الأسباب
بلال محمد فيسبوك تويتر
يعتقد تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ان الأهلي سيكون بطلاً للدوري المصري في الموسم الحالي.
وقال آل الشيخ في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يكون بطل الدوري، ويليه الزمالك في المركز الثاني ويحل بيراميدز ثالثاً في جدول الدوري".
وواصل: "الأهلي نادي كبير وعريق، مهما حدث من أخطاء أو قرارات غير صحيحة فهو في النهاية يمتلك أساساً صلباً، فقط استحضار روح الأهلي يمنحه قوة إضافية عن أي فريق آخر".
وتابع: "الزمالك من الصعب أن يفوز بالدوري فهو يشارك في بطولة الكونفدرالية، ولديه إصابات للاعبين مؤثرين، ولديه مباراة مع بيراميدز عكس الأهلي، أنا أعرف لاعبي الزمالك بشكل جيد فأنا من تعاقد مع نصفهم".
الجدير بالذكر ان الأهلي يحتل المركز الثالث من جدول الدوري برصيد 58 نقطة بعد لعب 26 مباراة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز أصحاب المركز الأول والثاني على الترتيب.