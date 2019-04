مُدون يسخر من ملعب توتنهام الجديد بصورة لهنري وكول

افتتح نادي توتنهام الإنجليزي، ملعبه الجديد، بعد هدم ملعبه السابق وايت هارت لين، والذي خاض عليه لقاءه الأول، الأربعاء الماضي في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-0.

وسخر أحد المدونين المشجعين لأرسنال من ملعب فريقه توتنهام الجديد، الغريم التقليدي للمدفعجية.

وقام المدون باختيار صورة تشير إلى دائرة منتصف الملعب القديم، والتي تم وضعها بشكل جديد في الاستاد من أجل تذكر الملعب القديم.

وكان أرسنال قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في 2004، والذي شهد احتفال تيري هنري وآشلي كول في منتصف ملعب الديوك حينها بدرع الدوري.

Nice of spurs to commemorate the very spot where Ashley Cole and Thierry Henry celebrated winning the league at WHL in 2004 😂 #centrespot #afc #arsenal pic.twitter.com/zDVPtwX2oq