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الدوري الإنجليزي الممتاز

مُدون يسخر من ملعب توتنهام الجديد بصورة لهنري وكول

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Mike Hewitt
الصراع بين أرسنال وتوتنهام لن ينتهي

إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

افتتح نادي توتنهام الإنجليزي، ملعبه الجديد، بعد هدم ملعبه السابق وايت هارت لين، والذي خاض عليه لقاءه الأول، الأربعاء الماضي في الفوز على كريستال بالاس بنتيجة 2-0.

وسخر أحد المدونين المشجعين لأرسنال من ملعب فريقه توتنهام الجديد، الغريم التقليدي للمدفعجية.

وقام المدون باختيار صورة تشير إلى دائرة منتصف الملعب القديم، والتي تم وضعها بشكل جديد في الاستاد من أجل تذكر الملعب القديم.

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وكان أرسنال قد حقق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في 2004، والذي شهد احتفال تيري هنري وآشلي كول في منتصف ملعب الديوك حينها بدرع الدوري.

وقام النادي الذي استثمر ما يقارب مليار جنيه أسترليني، بافتتاح الملعب الجديد، بسعة تصل إلى 62 ألفًا.

وقال المدون ساخرًا عبر حسابه على: "لقطة لطيفة من توتنهام للاحتفال بالمكان الذي احتفل فيه كل من آشلي كول وتيري هنري بفوز أرسنال بالدوري في عام 2004".

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وسجل أهداف فوز توتنهام في الملعب الجديد على حساب ساوثهامبتون، كل من سون هيونج مين وكريستيان إريكسين.

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