رود كرول: دي يونج سيتألق في كامب نو مع برشلونة

رود كرول نجم أياكس ومنتخب هولندا السابق يؤكد أن فرينكي دي يونج سيتألق مع فريق برشلونة بداية من الموسم المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أشاد رود كرول نجم منتخب هولندا وفريق أياكس المعتزل بصفقة انتقال فرينكي دي يونج لنادي برشلونة، مؤكدًا أن اللاعب سيستفيد للغاية من تلك الصفقة.

جاء هذا في تصريحات خاصة أدلى بها كرول لصالح جول.كوم وأكد خلالها أن تألق دي يونج قد يتأخر قليلًا حتى يتأقلم مع الفريق في الشهور الأولى له.

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وقال كرول: “الأمر الذي أنا متأكد منه أن اللعب لبرشلونة سيضيف له الكثير، وسيتعلم ويتطور مع الفريق، ولم يصل لأفضل ما لديه بعد".

وأضاف: "خلال أول ستة أشهر مع برشلونة سيكون عليه التأقلم مع النظام هناك، لكنه لديه الموهبة لينجح معهم، ربما لن يكون ذلك النجاح فوريًا بسبب وجود اختلافات عما هو عليه الأمر في هولندا".

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وأكمل: "الأمر ليس سهلًا فهو لا يزال صغير في السن، والصغار يرتكبون الأخطاء، وسينضج مع مرور السنوات وسيجيد اللعب في مركزه ببرشلونة".

جدير بالذكر أن فرينكي دي يونج كان قد وقع على عقود انضمامه لصفوف برشلونة وسينضم للفريق بداية من الصيف المقبل.