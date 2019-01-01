مدرب مونتينجرو: انجلترا لا تمتلك أي نقاط ضعف

تعرف على تصريحات مدرب مونتينجرو قبل مواجهة انجلترا في تصفيات يورو 2020

أكد المدير الفني لمنتخب مونتينجرو، لوبیسا تومباكوفيتش، أن منتخب انجلترا لا يمتلك أي نقاط ضعف وسوف يشكل أزمة كبيرة في المباراة المقبلة.

مونتينجرو تواجه منتخب انجلترا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا يورو 2020.

وقال تومباكوفيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يجب علينا اللعب بواقعية في المباراة وحققنا في الماضي نتائج إيجابية في مباريات هامة".

وتابع: "غدًا لدينا مباراة صعبة ضد فريق مختلف وسوف نواجه صعوبات كبيرة دون شك خاصة وأنّ انجلترا لا تمتلك أي نقاط ضعف".

مدرب مونتينجرو أكد أنّ الفريق قدّم شوطًا أول سيئًا أمام بلغاريا في لقاء الجولة الأولى ولكن تحسن كثيرًا بالشوط الثاني ويتمنى الاستمرار على هذا المستوى".

🇿🇼 زيمبابوي

🇨🇩 الكونغو الديمقراطية



آخر المنضمين للمنتخبات الذاهبة للقارة في يونيو المقبل 👏 pic.twitter.com/kUM4YVis1O — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019

واختتم: "واثق من أننا سنقدم مستوى أفضل أمام انجلترا وسوف نحاول جلب النقاط الثلاثة وجعل المباراة لقاءًا خاصًا لا يُنسى".

جدير بالذكر أن مونتينجرو تعادل مع بلغاريا بهدف لمثله كما انتصرت انجلترا على التشيك بخماسية نظيفة.