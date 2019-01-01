مدرب مونتينجرو: انجلترا لا تمتلك أي نقاط ضعف
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أكد المدير الفني لمنتخب مونتينجرو، لوبیسا تومباكوفيتش، أن منتخب انجلترا لا يمتلك أي نقاط ضعف وسوف يشكل أزمة كبيرة في المباراة المقبلة.
مونتينجرو تواجه منتخب انجلترا في الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات أمم أوروبا يورو 2020.
وقال تومباكوفيتش في تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "يجب علينا اللعب بواقعية في المباراة وحققنا في الماضي نتائج إيجابية في مباريات هامة".
وتابع: "غدًا لدينا مباراة صعبة ضد فريق مختلف وسوف نواجه صعوبات كبيرة دون شك خاصة وأنّ انجلترا لا تمتلك أي نقاط ضعف".
مدرب مونتينجرو أكد أنّ الفريق قدّم شوطًا أول سيئًا أمام بلغاريا في لقاء الجولة الأولى ولكن تحسن كثيرًا بالشوط الثاني ويتمنى الاستمرار على هذا المستوى".
🇿🇼 زيمبابوي— جول العربي - Goal (@GoalAR) March 24, 2019
🇨🇩 الكونغو الديمقراطية
آخر المنضمين للمنتخبات الذاهبة للقارة في يونيو المقبل 👏 pic.twitter.com/kUM4YVis1O
واختتم: "واثق من أننا سنقدم مستوى أفضل أمام انجلترا وسوف نحاول جلب النقاط الثلاثة وجعل المباراة لقاءًا خاصًا لا يُنسى".
جدير بالذكر أن مونتينجرو تعادل مع بلغاريا بهدف لمثله كما انتصرت انجلترا على التشيك بخماسية نظيفة.