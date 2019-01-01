مدرب منتخب مصر يناشد محترفي أوروبا للتجمع عبر مواقع التواصل الاجتماعي

طريقة جديدة لاستدعاء اللاعبين!

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

اعتمد منتخب مصر الأولمبي طريقة جديدة لاستدعاء اللاعبين المحترفين بأوروبا، للدخول في معسكر مغلق خلال الأيام القليلة المقبلة.

وائل رياض "شيتوس"؛ المدرب المساعد بالمنتخب، قرر نشر إعلان عن توقيت ومكان معسكر صغار الفراعنة المقبل، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لإعلام اللاعبين.

نجل "شوبير" وحارس الزمالك ورمضان صبحي في قائمة منتخب مصر الأوليمبي

وكتب رياض، عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": "إلي اللاعبين المصريين المقيمين في الخارج ويلعبون في الدوريات الأوروبية من مواليد ٩٧ حتي مواليد ٢٠٠٠ نوجه عنايتكم بوجود تدريب مع المنتخب الأوليمبي في أسبانيا يوم ٢٣ مارس في ملعب Pinatar Arena في مدينة San pedro Murcia برجاء التواصل معي على الخاص …".

وأثار موقف مدرب مصر الأولمبي سخرية الكثيرين عبر مواقع التواصل، والذي أعربوا عن استيائهم من طريقة استدعاء اللاعبين بدلًا من مخاطبة أنديتهم.

منتخب الفراعنة الأولمبي يستعد لخوض مباراتين وديتين خلال معسكر مارس، يبدأها بملاقاة أمريكا ثم هولندا، على أن يختم معسكره في 26 من الشهر الجاري.

ويأتي معسكر إسبانيا ضمن الإعداد لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 23 عام والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.