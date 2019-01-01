نجل "شوبير" وحارس الزمالك ورمضان صبحي في قائمة منتخب مصر الأوليمبي

المنتخب الأوليمبي يواجه أمريكا وهولندا وديًا في الشهر الجاري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي عن قائمة اللاعبين استعدادًا للمعسكر المقبل للفراعنة الذي سيقام في إسبانيا بالشهر الجاري.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر الأوليمبي كلًا من المنتخب الأمريكي يوم 22 من مارس الجاري وهولندا يوم 26 من نفس الشهر وديًا.

ويستعد المنتخب المصري الأوليمبي للمشاركة في تصفيات الإفريقية المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو المقبلة.

وضمت القائمة 27 لاعبًا في قائمة المنتخب المصري الاوليمبي على أن يتم استبعاد 3 لاعبين فقط قبل السفر إلى إسبانيا وفقًا لارتباط بعض الأندية بمباريات.

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وجاء القائمة على النحو التالي:

عمر رضوان وعمر صلاح ومحمود جاد ومصطفي شوبير وأسامة جلال ومحمود مرعي وأحمد رمضان ومحمود صابر ومحمد عبد السلام وكريم هشام وكريم وليد وأكرم توفيق وأحمد مصطفي ومحمد صادق ووجيه عبد الحكيم ومهاب ياسر وأحمد محمد يوسف ويوسف إسماعيل وغنام محمد غنام وإسلام عطية وشريف محمد رضا وناصر ماهر وأحمد حمدي وإمام عاشور ورمضان صبحي وناصر منسي وأحمد ياسر ريان.