مدرب منتخب بلجيكا يُدافع عن هازارد: حظه سيئ

كورتوا الأفضل في العالم..

دافع روبيرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، عن لاعبه إيدين هازارد، واعتبره أن الحظ السيئ هو سبب عدم انخراطه بالصورة المثالية مع ريال مدريد حتى الآن.

وكان هازارد قد انتقل إلى الريال في الصيف الماضي قادمًا من تشيلسي نظير 100 مليون يورو، لكنه لم يُقدم المتوقع منه وعانى من عديد من الإصابات آخرها إصابة قوية في فبراير الماضي.

مارتينيز تحدث عن لاعبه وكال له المديح، حيث قال "إنه حساس للغاية وهادئ وسعيد دائمًا، يُركز الآن على التعافي في أقرب وقت ممكن وكان يستهدف اللعب في كأس الأمم الأوروبية.".

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كما أضاف "كل ما عليه فعله الآن هو التركيز على إذا ما كان بمقدوره أن يلعب دورًا هامًا في هذا الموسم مع ريال مدريد، وهو أمر من الأكيد أنه يفعله. إنه في سن الكمال لتحمل المسؤولية في ريال مدريد والمنتخب وليصبح رقم 1 في العالم.".

"كان لديه الكثير من الحظ السيئ، الحظ يلعب دورًا مهمًا في أي عنصر من عناصر كرة القدم. حتى في الموسم الماضي مع تشيلسي، غاب في أكثر عدد من المباريات خلال مسيرته هناك بسبب الإصابة أيضًا."

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وتطرق مدرب إيفرتون الأسبق للحديث حول لاعبه الآخر، تيبو كورتوا، إذ اعتبره الحارس الأفضل في العالم بقوله "إنه بلا شك الأفضل، كان كأس العالم هو الانعكاس لهذه الحقيقة، أن تكون الأفضل فيه ثم تنتقل إلى ريال مدريد هذا يؤكد ما نقوله.".

وأتم "إنه لا يزال صغيرًا جدًا ويُحطم الأرقام القياسية في مرمى الريال، إنه يعرف جيدًا كيف يُركز على ما يمكنه التحكم فيه من قدراته، ربما أنه كان الأكثر ثباتًا في بلجيكا في آخر 46 مباراة، ولم يعكس أي حالة كان فيها في ناديه، نضجه أكبر بكثير من سنه.".

يذكر أن بلجيكا قد احتلت المركز الثالث في كأس العالم الأخيرة بروسيا، فيما تم تأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية المقبلة لتصبح في 2021 بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.