مدرب كوسوفو: كسر ساقه هي الطريقة الوحيدة لإيقاف ستيرلينج!

يمزح ويؤكد أن المنتخب الإنجليزي هو الأقوى في أوروبا حاليًا..

يرى بيرنارد تشالانديز، المدير الفني لمنتخب كوسوفو، أنه لا توجد وسيلة لإيقاف رحيم ستيرلينج، لاعب المنتخب الإنجليزي سوى بالأداء كفريق واحد، مازحًا في الوقت نفسه بقوله أن هناك حل أكثر سهولة ألا وهو كسر ساق نجم مانشستر سيتي.

وكان ستيرلينج قد استُبعِد من مباراة الجبل الأسود بعد الواقعة المؤسفة التي حدثت بينه وبين جو جوميز، مدافع ليفربول، خلال بداية معسكر المنتخب الإنجليزي، قبل أن يخرج ويعتذر على الملأ، ليعود من جديد لمنتخب الأسود الثلاثة عندما يحل ضيفًا على كوسوفو في المباراة المقرر لها ضمن الجولة الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

منتخب إنجلترا حقق انتصارًا كبيرًا على الجبل الأسود في المباراة الماضية بسبعة أهداف نظيفة ليضمن بذلك المشاركة في اليورو بصورة رسمية، في الوقت الذي هُزمَت فيه كوسوفو بهدفين لهدف من التشيك، لتتبخر آمالها في التأهل المباشر إلى البطولة، ويكون الملحق هو غايتها ووسيلتها الأخيرة لتحقيق المجد الأوروبي.

تشالانديز تحدث في المؤتمر الصحفي عن عودة ستيرلينج مجددًا لقائمة إنجلترا بقوله "بالتأكيد إن هذا الخبر ليس سعيدًا بالنسبة لنا. إنه أمر مزدوج التعاسة، فلو شارك أساسيًا في المباراة سوف يشكل خطرًا كبيرًا علينا، يمكنك أن ترى ماذا فعله في مباراة الذهاب وكيف كان مصدرًا للقلق بالنسبة لنا.".

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"أظن أننا نعرف الإمكانيات الهجومية بالنسبة لإنجلترا، وندرك أنه لا أمل لنا على الصعيد الفردي لمواجهة هذا الأمر، فقط العمل الجماعي هو الحل الوحيد. نتذكر جيدًا مباراة الذهاب وكيف كان ستيرلينج عندما أُتيحت له مساحات كبيرة، من المستحيل أن يتم إيقافه في هذه الحالة.".

"فقط العمل كفريق واحد هو السبيل لإيجاد حل لقدراته، أو نكسر قدمه! - يضحك - ولكن هذا ليس أسلوبنا، نحن لطفاء للغاية، نحن لطفاء جدًا جدًا جدًا جدًا، لكنها ليست مشكلة إذا ما لعبنا سويًا بحالة جماعية."

ثم تطرق المدرب للحديث حول منتخب إنجلترا، والذي أكد على أنه أفضل منتخب أوروبي في المرحلة الأخيرة، حيث قال "إذا ما تابعت نتائج إنجلترا في التصفيات فستجد أنهم انتصروا بنتائج كثيرة ولم يستطع أحد أن يسجل فيهم الكثير من الأهداف، لقد فازوا أغلب المباريات بنتائج عريضة مثل 5-0 6-0، إنه أمر مذهل بالتأكيد.".

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"لا يوجد فريق آخر مثل هذا، وهذا يعني بالنسبة لنا أنه تحدٍ لا يصدق، وبصفتي مدربًا يمكنني أن أستمتع بمثل هذه التحديات. نتحدى فريقًا من الأقوى في العالم والذي قد يكون الأقوى على الصعيد الأوروبي حاليًا."

وأتم "يمكننا أن نضحك قليلًا، هذه هي المباراة رقم 1001 بالنسبة للمنتخب الإنجليزي في مسيرته، بينما هذه هي المباراة رقم 29 لنا، يبدو أنهم أكثر خبرة منّا إلى حد ما.".