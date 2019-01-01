جوميز وهندرسون ينسحبان من تشكيل إنجلترا

جوميز مر بفترة عصيبة مؤخراً

انسحب الثنائي جوي جوميز وجوردان هندرسون، لاعبا ليفربول، من تشكيل إنجلترا لمواجهة كوسوفو ضمن تصفيات أمم أوروبا 2020.

إنجلترا ضامنة لتأهلها إلى النهائيات الصيف المقبل منذ جولة أكتوبر، وفازت الخميس على مونتينيجرو بسباعية نظيفة.

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وأعلن الاتحاد الإنجليزي في بيانه أن اللاعبين لن يكونا حاضرين في اللقاء المقبل، وخرجا من معسكر الفريق وعادا لليفربول.

وأوضح البيان أن هندرسون يعاني من عدوى فيروسية منذ انضمامه لصفوف المنتخب، ولم يتعاف منها بشكل كامل، ولذا تم استبعاده.

وأضاف أن جوميز تعرض لكدمة في التدريبات، ولم يحظ بالوقت الكافي للتعافي منها قبل السفر لكوسوفو السبت.

وكان جوميز محط الحديث في الأيام الماضية بعد تعرضه لصافرات من الجمهور في لقاء الخميس على إثر أزمته مع رحيم ستيرلينج.

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ويعد اللقاء تحصيل حاصل بين الفريقين في ظل ضمان الأسود الثلاثة وتشيكيا العبور عن المجموعة الأولى.