مدرب قطر يعرب عن سعادته لتحديد موعد افتتاح كأس العالم 2022

كأس العالم 2022 سيقام في قطر وسط انتظار الكثير

تحدث الإسباني فيليكس سانشير المدير الفني للمنتخب القطري عن سعادته بالإعلان عن جدول مباريات كأس العالم 2022 المقرر إقامته في قطر.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أصدر بيانًا بمواعيد مباريات كأس العالم 2022 حيث ستكون الانطلاقة يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر في تمام الواحدة ظهرًا.

وأعرب سانشيز عن سعادته بهذا الإعلان، وأن إقامة كأس العالم في الدوحة باتت قريبة للغاية عام 2022 وهو الأمر الذي يعد حافزًا قويًا لهم للعمل في الفترة المقبلة.

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وأضاف سانشيز: "نسعى لبذل قصارى جهدنا خلال الفترة المقبلة من أجل الظهور بشكل مشرف وجيد في البطولة والمباراة الافتتاحية".

وتابع المدير الفني الإسباني: "من الجيد معرفة موعد مباراة الافتتاح قبل الحدث بعامين، والمكان الذي سيلعب به اللقاء وقتها، وهو ما يدفعنا للمضي قدمًا".

وسيقام لقاء الافتتاح بين المنتخب القطري والمنتخب المنافس في ملعب "استاد البيت" يوم الإثنين الموافق 21 نوفمبر 2022 في تمام الواحدة ظهرًا بتوقيت قطر.