مدرب فرانكفورت يكشف الأندية المهتمة بضم يوفيتش

المهاجم الصربي حديث كبار الأندية الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف مدرب إينتراخت فرانكفورت أدي هاتر عن الأندية الكبرى التي أبدت اهتمامها بخدمات مهاجمه الصربي المتألق لوكا يوفيتش بالفترة الماضية.

ويلعب يوفتيش على سبيل الإعارة من بنفيكا، ولكن يحق لناديه الألماني ضمه مقابل مبلغ يقارب سبعة ملايين يورو بحسب بند في العقد بين الناديين.

ويقدم يوفيتش موسماً مميزاً حتى الآن ببلوغه 23 هدفاً في كل المسابقات مع فرانكفورت، مما جذب أنظار عديد الأندية، وعلى رأسها برشلونة وريال مدريد.

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وقال هاتر في تصريحات مع "Keinen zeitung": "بالتأكيد هناك اهتمام به، أندية القمة مثل ريال، برشلونة، بايرن ميونخ، ومانشستر سيتي بدأت عملية اصطياده".

وأكمل: "من الطبيعي أن نجد نحن أنفسنا في منتصف هذا الأمر، أتقبل فكرة رحيله، الأمر مماثل بالنسبة لي، حتى لو رحلت عن فرانكفورت سأجد فرصاً أخرى لي، الأمر يبعث على الطمأنينة والسلام".

ويواجه يوفيتش فريقه الأصلي بنفيكا عندما يلعب الأخير مع فرانكفورت في ربع نهائي الدوري الأوروبي مساء الخميس.