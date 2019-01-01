بيكيه: مانشستر يونايتد هو الأكبر في إنجلترا ولا نهتم بخروج ريال مدريد

كشف أيضاً عن سعادته بعد الوقوع أمام الفريق الإنجليزي في دور الثمانية من دوري الأبطال

يؤمن جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، بصعوبة مواجهة فريقه مع مانشستر يونايتد في ربع نهائي من دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفاً على الشياطين الحمر في ملعب أولد ترافورد غداً الأربعاء، في ذهاب دور الثمانية من البطولة.

بيكيه قال في تصريحات صحفية قبل اللقاء:"كيف أتخيل المباراة؟ أتوقع سيطرتنا على زمام الأمور والحصول على الكرة، هم يتمتعون بسرعة كبيرة ولاعبون مميزون مثل راشفورد ولوكاكو".

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وأضاف:"نحاول الاستفادة بالخبرة التي نخرج بها في كل عام، نحن الآن اقتربنا من الدوري والكأس، نقدم مستويات جيدة، نعلم صعوبة اللعب على أولد ترافورد لكن نطمح للفوز".

تجربته السابقة مع مانشستر يونايتد:"نادي كبير من سنوات طويلة، وصاحب الرقم الاكبر في البطولات المحلية، هناك بعض الفرق التي تمر بفترات تعثر مثلهم، لكن مانشستر يظل الفريق الأكبر في إنجلترا".

تصريحات أولي سولشار عن خوف بيكيه من الحقن:"نعم هذا صحيح لكني الآن اعتدت على الألم".

ماذا تعلم في مانشستر:"انتقلت هناك من مرحلة الطفولة والمراهقة إلى البلوغ والتعود على أجواء اللعبة، قضيت فترة كبيرة من شبابي هناك، وتركت عدد كبير من الأصدقاء والأقارب بالمدينة".

الشعور بالضغط:"لا فنحن نشارك في مثل هذه البطولات لسنوات طويلة وفزنا بها أكثر من مرة، ربما نشعر بالحماس لتحقيق اللقب مرة أخرى".

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الوقوع أمام يونايتد:"بالتأكيد سعدت بهذه القرعة، ذهبنا للعديد من المناطق في إنجلترا ماعدا أولد ترافورد، أتطلع للعودة مرة أخرى واستعادة ذكريات هذه المرحلة الهامة من حياتي".

غياب الدافع بعد خروج ريال مدريد من دوري الأبطال:"بالتأكيد هذا غير صحيح، ريال فاز بالأبطال ونحن أيضاً حققنا العديد من الألقاب المحلية، نشعر بسعادة لما قدمناه ولكن دائماً نطمح للمزيد".

ذكريات مباراة روما العام الماضي:"لم أشاهد هذه المواجهة مرة أخرى، تلك الأمور تحدث بشكل طبيعي، نعم سقطنا ولكن استعدنا التوازن مرة أخرى".

جدير بالذكر أن برشلونة وصل لربع النهائي بعد تخطي ليون الفرنسي في دور الـ16، بينما عبر مانشستر عقب فوزه التاريخي على باريس سان جيرمان.