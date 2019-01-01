فالفيردي يتحدث عن راحة مانشستر يونايتد وهل سيغير أفكاره

البلاوجرانا ومهمة إنهاء العقدة

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

تحدث المدير الفني الإسباني، أرنستو فالفيردي، لبرشلونة عن مواجهة مانشستر يونايتد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال.

ويسعى الفريق الكتالوني، لإنهاء عقدة دور ربع النهائي والتي لازمته في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وبدأ الإسباني بالحديث عن كيفية خوض المباراة: "المباراة تأتي في توقيت جيد بالنظر لما حدث منذ إقصاء أولمبيك ليون من دور الـ16، الآن هنا العديد من التعقيدات، نحن بخير، نريد تقديم أداء جيد في المباراتين".

وعن مانشستر يونايتد وتدوير الكرات: "مانشستر لديهم الكثير عن إيقاف الكرة، هم فريق كبير بالنظر لما حققوه في المواجهة الأخيرة ومسيرتهم الجيدة، يصلون بمعنويات في السحاب ولابد أن نكون حذرين بأكثر من شيء، لم نصل إلى شيء في ليون وفي العودة كان لابد من الحذر والاحترام".

ويتواصل غياب الجناح الفرنسي عثمان ديميبلي، حيث سافر مع الفريق ولم يحصل على التصريح الطبي بالمشاركة: "سنرى ماذا سيقدم في التدريبات، وسنتخذ قرارً بشأنه، ولن أخاطر حتى لا يتكرر الأمر".

وهل سيفكر في اللعب بخطة 4-4-2 من أجل تأمين خط الوسط بمشاركة فيدال علق: "سنرى غدًا، لن نتقدم بشيء، كلا الفريقين سيكون وفيًا خططه".

وحصل الشياطين الحمر على راحة منذ الثلاثاء الماضي، بين خاض برشلونة مواجهة أتلتيكو مدريد في الليجا، ليواصل: "لم يلعبوا منذ الثلاثاء الماضي، لقد خضنا مباريات معقدة وفزنا في السبت رغم العامل البدني، لديهم الحجة لإلحاق الأذي بنا، وعلينا تجنب هذا، ومع وجود مساحات يمكن أن نعاني".

والتقى الشياطين الحمر مع الفريق الكتالوني في نهائي نسختي 2009 و2011 ليردف: "عظماء أوروبا يحافظون على هدوءهم كما يعلم المشجعون، واللاعبون يعرفون إلى أين يذهبون، ويريدون تحقيق الانتصارات والفوز بالألقاب، أحيانًا يفوز فريق وأحيانًا أخرى الفريق الثاني، لم يصلوا لنهائي الأبطال منذ فترة لكنهم فريق كبير".

وعن النرويجي أولي جونار سولشار الذي يحقق نتائج جيدة: "لقد أقصوا باريس سان جيرمان، بالعمل أمام خصم معقد، لقد لعبوا بضغط متواصل وأسلوب عالي، وكان عليهم انتظار لحظات معينة".

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وأخيراً عن ميسي: "أنا هادئ كما كان من قبل، ميسي هو اللاعب الذي يضع الكل عينه عليه، ونحن نتوقع منه الكثير، ودائمًا ما يظهر".

وسيخوض برشلونة لقاء الذهاب في أولد ترافورد، على أن يكون الإياب الثلاثاء المقبل في كامب نو.