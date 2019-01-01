مدرب صن داونز: زواني يذكرني بإنييستا لأنه يختفي مثله

موسيماني بيتسو يتحدث عن لاعبه

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شبه بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، لاعبه ثيمبا زواني، باللاعب الإسباني أندرياس إنييستا، لاعب فريق برشلونة السابق.

موسيماني قال خلال تصريحات لصحيفة "كيك أوف" الجنوب إفريقية: "بالرغم من أن زواني يسجل الأهداف دائمًا، إلا وأن هذا الأمر لا يشغله".

مدرب صن داونز تابع: "زواني مثله مثل المتزحلقين على الجليد، ولا أحد يستطيع إيجاده، ودائمًا يسجل الأهداف".

⚡️ “إليكم أكثر اللاعبين تسجيلًا خلال هذا الموسم من ضربات جزاء🥅”https://t.co/BaQmOCzAHW — جول مصر (@goaleg) April 10, 2019

بيتسو اختتم تصريحاته قائلًا: "ثيمبا زواني دائمًا يختفي في الملعب، وطريقته تذكرني باللاعب أندرياس إنييستا".

صن داونز كان قد حقق الفوز على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الفريق الجنوب إفريقي ضيفًا على الأهلي مساء يوم السبت المقبل، على ملعب برج العرب، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.