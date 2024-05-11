الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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Maged Hany 57'
Omar Kamal 79'أنثوني موديستي 90' + 8'
(ش١ 0-0) (ن م 1-2)

بلدية المحلة v الأهليالنتائج والإحصائيات,