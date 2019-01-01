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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

مدرب سامبدوريا: أحلم بتدريب برشلونة

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هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

كشف ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، عن طموحاته لتدريب برشلونة يوماً من الأيام في ظل عشقه لأساليب النادي الكتالوني.

ونجح جيامباولو في تكوين فريق مميز في سامبدوريا ينافس على اللعب في أوروبا الموسم المقبل باحتلاله الترتيب التاسع، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الدوري الأوروبي.

وقال جيامباولو مع "لا ستامبا": "حلم حياتي هو أن أدرب برشلونة يوماً ما، ولكن الآن في عمري بعدما رأيت الكثير  توقفت عن مطاردة بعض الأمور".

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وأضاف: "الحديث عن تدريبي روما يعني لي نفس المعنى للحديث عن تدريب برشلونة يوماً ما".

وكان برشلونة جدد عقد مدربه إيرنستو فالفيردي الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، ليستمر في قيادة الفريق العام المقبل.

ويلعب سامبدوريا السبت المقبل أمام ميلان ضمن لقاءات الدوري الإيطالي على ملعب "لويجي فيراريس".

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