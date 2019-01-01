مدرب سامبدوريا: أحلم بتدريب برشلونة

هل يتحول الحلم إلى حقيقة؟

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشف ماركو جيامباولو، مدرب سامبدوريا، عن طموحاته لتدريب برشلونة يوماً من الأيام في ظل عشقه لأساليب النادي الكتالوني.

ونجح جيامباولو في تكوين فريق مميز في سامبدوريا ينافس على اللعب في أوروبا الموسم المقبل باحتلاله الترتيب التاسع، بفارق ثلاث نقاط عن مراكز الدوري الأوروبي.

وقال جيامباولو مع "لا ستامبا": "حلم حياتي هو أن أدرب برشلونة يوماً ما، ولكن الآن في عمري بعدما رأيت الكثير توقفت عن مطاردة بعض الأمور".

فان جال: مانشستر سيتي وليفربول أفضل من برشلونة

أسطورة💫

حط برلين.. والفائز بكأس العالم 🏆

عيد ميلاد سعيد لعملاق حراسة المرمى في @FCBayernAr 🙌

مانويل نوير أكمل عامه الـ33 🎂 pic.twitter.com/3u5GViSPwZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

إنييستا: لم أعد أستطيع اللعب في مستوى برشلونة

وأضاف: "الحديث عن تدريبي روما يعني لي نفس المعنى للحديث عن تدريب برشلونة يوماً ما".

وكان برشلونة جدد عقد مدربه إيرنستو فالفيردي الذي ينتهي بحلول نهاية الموسم الجاري، ليستمر في قيادة الفريق العام المقبل.

ويلعب سامبدوريا السبت المقبل أمام ميلان ضمن لقاءات الدوري الإيطالي على ملعب "لويجي فيراريس".