إنييستا: لم أعد أستطيع اللعب في مستوى برشلونة

لماذا رحل إنييستا عن برشلونة؟ الرسام يجيب

كشف أندريس إنييستا، أسطورة برشلونة، سبب رحيله عن النادي الكتالوني كما كشف الصعوبات التي واجهها في اليابان.

إنييستا رحل عن برشلونة في الصيف الماضي منضمًا إلى فيسيل كوبي الياباني.

وقال إنييستا في تصريحات للقناة الثالثة الكتالونية: "من الطبيعي أن بداية أي شيء تكون معقدة وهذا ما عانيته في اليابان لأنه دوري جديد ودولة مختلفة بثقافة مختلفة".

وتابع: "المنافسة في اليابان مختلفة عن نظيرتها في أوروبا وحتى باقي الدول الأسيوية ولكن التشابه هو أن هنا أيضًا يطلبون تقديم كرة قدم ممتعة".

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إنييستا اعترف بأنّه لم يعد يستطيع بدنيًا خوض مباريات في منتصف وأول الأسبوع ولذلك لم يكن يستطع الاستمرار في برشلونة والقتال على جميع البطولات كما كان يحدث في السابق.

واختتم: "لو لعبت مباراة أخرى لبرشلونة ربما أكون مفيدًا ولكني لا أستطيع خوض أكثر من ذلك".

جدير بالذكر أنّ الرسام اعتزل اللعب الدولي بعد الخروج من ثمن نهائي كأس العالم مع إسبانيا أمام روسيا.