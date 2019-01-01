فان جال: مانشستر سيتي وليفربول أفضل من برشلونة

تعرف على تصريحات فان جال حول رأيه في برشلونة ومانشستر سيتي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

أشاد لويس فان جال، المدير الفني الأسبق لمانشستر يونايتد، بالمستوى الذي يقدمه ليفربول ومانشستر سيتي مشيرًا إلى أنهما أفضل من برشلونة.

ليفربول ومانشستر سيتي يتصارعان على لقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وقال فان جال في تصريحات مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "البعض يرى أنّ برشلونة أفضل فريق في العالم ولكن هذا الأمر غير حقيقي، مانشستر سيتي وليفربول لديهما فريق أقوى من البلوجرانا والريدز أفضل".

وتابع: "في فلسفتي الفريق الأفضل يفوز ولكن أتمنى أن يحقق مانشستر سيتي لقب دوري أبطال أوروبا لأنّه يقدم كرة قدم أفضل".

فان جال أكد أنّ فلسفته نجحت عبر مسيرته الكروية وذلك بنجاحه في تحقيقات بطولات في أربع دول مختلفة كما أنّه ترك بصمة كبيرة بطريقته في اللعب.

وأردف: "الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي مع مانشستر يونايتد هو افضل إنجاز لي لأنني كنت أعمل والإعلام طوال 6 أشهر يوجه أسهم الانتقادادت لفريقي".

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وحول الصفقات التي جاءت في عهد للشياطين الحمر، علّق قائلًا: "دي ماريا اعتبرني سبب فشله رغم أنني أشركته في جميع المراكز الهجومية للاستفادة من إمكانياته ولكنه لم يستطع التعامل مع الضغط. أما باستيان شفاينشتايجر فجاء ليكون قائدًا في الملعب ولكن الإصابات حرمتنا من الاستفادة به".

وواصل: "كنت أرغب في التعاقد مع مهاجم ووضعت أكثر من اسم ولكن جاء الخيار الخامس أو الرابع في القائمة وكان فالكاو ووقتها طلبت ضمه على سبيل الإعارة لكونه مصابًا".

واختتم: "الإعلام يحبني لأنني أعطى إجابات حقيقية ولا أدعي أي شيء لم أكذب أبدًا أو أبحث عن ردود ديبلوماسية".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يواجه مانشستر يونايتد في ربع نهائي التشامبيونزليج والمنتصر يلعب أمام الفائز من ليفربول وبورتو.