مدرب جديد وأربعة لاعبين.. بديل سولشاير سيغير جودة يونايتد

لا يزال مستقبل النرويجي أولي جونار سولشاير في تدريب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي غامضًا للغاية.

وتتضارب التقارير الواردة من إنجلترا حول مصير سولشاير، وسط تأكيدات بوجود ما يشبه التمرد في غرفة الملابس على النرويجي، وأخبار تؤكد أن الإدارة تواصل ثقتها في أحد النجوم التاريخيين للنادي.

ومع حالة عدم اليقين حول مستقبل سولشاير، فإن وسائل الإعلام الإنجليزية تتحدث بالفعل عن مدربين محتملين من الممكن أن يحلوا محل النرويجي في مانشستر يونايتد.

من هو البديل المفضل لإدارة مانشستر يونايتد؟

صحيفة "مانشستر إيفننج نيوز" الإنجليزية، أكدت أن إدارة مانشستر يونايتد تخطط للتعاقد مع الألماني رالف رانجنيك المدير الرياضي السابق لفريقي سالزبورج النمساوي، ولايبزيج الألماني.

وتؤكد الصحيفة الإنجليزية أن رانجنيك لن يكون وحيدًا إذا ما وصل إلى مانشستر يونايتد، بل سيتعاقد مع مجموعة تضم أربعة لاعبين من العيار الثقيل، الذين ساهم بنفسه في صقل موهبة ثلاثة من بينهم.

من هم اللاعبون المرشحون للانضمام إلى يونايتد مع رانجنيك؟

الأسماء المرتبطة بوصول المدرب الألماني إلى مانشستر يونايتد ستكون: دينيس زكريا، ونوردي موكيلي، وداني أولمو، وإرلينج هالاند.

هالاند، وموكيلي وألمو، يعتبرون من المعارف القدامي للمدرب الألماني، حيث تولى بنفسه نقلهم إلى أحد ناديي سالزبورج أو لايبزيج.

الوحيد الذي لم يعمل معه رانجنيك من قبل هو دينيس زكريا، الذي يلعب في صفوف بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، والذي ينتهي عقده مع الفريق بنهاية الموسم الحالي، ويعد من أهم أهداف عدد من الأندية الكبرى، وعلى رأسها برشلونة الإسباني.

وصول رانجنيك إلى مانشستر يونايتد في منصب المدير الفني قد يشعل معه الأجواء في "أولد ترافورد" خاصة إذا ما تمكن بالفعل من جلب اللاعبين الأربعة إلى الفريق، الذي يحتاج إلى تحسين موقفه في جميع البطولات.

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