مدرب بوكا جونيورز: دي روسي مستمر معنا

ميجيل أنخيل روسو يؤكد استمرار قائد روما السابق مع بوكا جونيورز

قال المدير الفني لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو إن النجم الإيطالي دانييلي دي روسي لديه عقد ومستمر مع الفريق.

وكان دي روسي قد انضم إلى بوكا جونيورز الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع روما، عقب مسيرة ذهبية امتدت إلى 18 عامًا.

وبعد موسم جيد أداه دي روسي في الأرجنتين، ذكرت بعض المصادر أن القدرات البدنية لدي روسي لن تساعده على إكمال رحلته في أمريكا الجنوبية.

ولكن ردًا على ذلك قال المدير الفني للفريق الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو إن دانييلي دي روسي مستمر مع الفريق دون وجود نية لديه أو لدى النادي لفسخ العقد.

وأضاف: "كل شيء يسير بشكل طبيعي مع دي روسي أو مع بقية اللاعبين، لا يوجد أي أحداث استثنائية تحدث داخل جدران النادي كما يشاع"

وتابع: "إذا أخبرني دي روسي أي جديد حول مستقبله فسنرى حينها ما سيحدث، لكن اليوم جميع لاعبي الفريق هو لاعبون لدينا ويفكرون في مستقبلهم مع الفريق"

وأردف: "الحديث أيضًا ينطبق على النجم المخضرم للفريق الفريق كارلوس تيفيز، يمكن التشكيك في مستقبله في البومبونيرا بعد سحب شارة القيادة منه، ولكن ذلك لن يحدث في الوقت الحالي"

مصير غامض ينتظر دي روسي في بوكا جونيورز

يذكر أن متوسط الميدان الإيطالي دانييلي دي روسي يمتلك عقدًا مع الفريق الأرجنتيني يمتد من يونيو 2019 حتى ديسمبر من العام الحالي.