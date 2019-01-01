مصير غامض ينتظر دي روسي في بوكا جونيورز

تجربة غير موفقة للنجم الإيطالي في الأرجنتين

أفادت مصادر إعلامية لاقتراب انتهاء مشوار النجم الإيطالي دانييلي دي روسي رفقة بوكا جونيورز، ووجود احتمالية لعودته إلى روما في منصب جديد.

وعانى الإيطالي من تعاقب الإصابات عليه منذ انضمامه قبل قرابة العام إلى صفوف النادي الأرجنتيني، مما أبعده عن فريقه في عديد المباريات الهامة.

وذكرت "أولي" الأرجنتينية أن إدارة بوكا الجديدة برئاسة خوان رومان ريكيلمي ليست عازمة على تجديد عقد دي روسي، والذي ينتهي في مارس المقبل.

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وفي المقابل، أوضحت "كوريري" أن ويليام فريدريكين، والذي يتفاوض على شراء روما من مالكه الحالي جيمس بالوتا، يعمل على إعادة قائد الفريق السابق مجدداً لنادي العاصمة الإيطالية.

وأوضحت الصحيفة أن فريدريكين جهز منصب إداري للنجم الإيطالي، وإن كانت لم تستبعد أن يذهب لتدريب المنتخب الإيطالي تحت 21 عاماً خلفاً للويجي دي بياجيو.

وتشير الأنباء القادمة من روما أن عملية بيع النادي إلى رجل الأعمال فريدريكين في أمتارها الأخيرة، وإن كان سيبقى بالوتا في مجلس الإدارة ولن يرحل كلية.

ويحتل روما حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، والذي سيعود لنشاطه بعد توقف للعطلة الشتوية بعد قرابة الأسبوع.