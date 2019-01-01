مدرب بلجيكا: هازارد سوف يقدم موسمًا استثنائيًا في ريال مدريد

تعرف على رأي مارتينيز فيما يقدمه هازارد مع ريال مدريد ولوكاكو مع إنتر

دعّم روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، إيدين هازارد لتقديم موسمًا استثنائيًا مع ريال مدريد كما تحدث عن تجربة روميلو لوكاكو في إنتر.

هازارد عانى في بداية فترته مع النادي الملكي قبل أن يقدم مستويات جيدة لكنّه تعرض للإصابة أمام باريس سان جيرمان.

وقال مارتينيز في تصريحات صحفية: "شاهدت ما قدمه هازارد في "سانتياجو برنابيو" أمام باريس سان جيرمان. لقد كان آداءً مذهلًا".

وتابع: "لقد أبرز مؤشرات شكل موسمه الحالي في ريال مدريد وجعل فمي مبتلًا من كثرة الإستمتاع بما يقدمه في الملعب".

المدرب الكتالوني أشار إلى أنّ الإصابة التي تعرض لها جاءت في وقت سيء للغاية موضحًا أنّ اللاعب قادر على استعادة بريقه بمجرد عودته.

كما تطرق للحديث عن روميلو لوكاكو بقوله: "الحقيقة أنّه قضى فترة عصيبة في مانشستر يونايتد وبالأخص في آخر 6 أشهر".

واختتم: "الآن يقود مشروع قوي مع المدرب أنطونيو كونتي ومن الجيد للغاية أن أراه يتطور بهذه الطريقة".

جدير بالذكر أنّ بلجيكا تتواجد في المجموعة الثانية في أمم أوروبا مع روسيا وفنلندا والدنمارك.