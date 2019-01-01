مدرب براج: أتمنى مشاركة ميسي وأخيرًا سنواجه برشلونة خارج البلايستيشن

يندريتش تربيشوفسكى المدير الفني لفريق سلافيا براج يتمنى مشاركة ميسي أمام فريقه في دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب يندريتش تربيشوفسكى المدير الفني لفريق سلافيا براج عن تحمسه لمواجهة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا هذا الأسبوع.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها تربيشوفسكي وأكد خلالها أنه يتمنى مشاركة ميسي أساسيًا في المباراة التي تقام بالجولة الثالثة من دور المجموعات.

وقال تربيشوفسكى: "سأحب أن يشارك ميسي في مواجهتنا، نريد لبرشلونة أن تأتي بكل النجوم حتى نستطيع مواجهتهم ولنرى من سيلعب بشكل أفضل ويحقق الفوز".

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وأضاف: "بالنسبة لنا هذه مباراة خاصة من مستوى مختلف تمامًا أمام خصم يملك نجومًا كبارًا لديهم من الإمكانيات ما يستطيعون به تحقيق الكثير".

وأكمل: "شاهدنا مواجهتهم الأخيرة أمام إيبار حتى نسهل على أنفسنا خلال التحضير لمواجهتهم، لكن الأهم الآن أن مواجهة سلافيا براج ضد برشلونة أصبحت حقيقية وليس مجرد مباراة داخل لعبة إلكترونية".

جدير بالذكر أن برشلونة يحتل المركز الثاني في الوقت الحالي بالمجموعة خلف بروسيا دورتموند المتصدر بأربعة نقاط وبفارق الأهداف لصالح النادي الألماني.