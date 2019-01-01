برشلونة يضع موهبة شالكه العربية تحت المجهر

البرسا يُفكر في الموهبة المغربية..

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن اهتمام برشلونة بالتعاقد مع أمين حارث لاعب شالكه الألماني بعد الأداء المميز الذي ظهر به في افتتاحية الموسم.

الرويال بلوز هذا الموسم لديهم بداية مميزة في البوندسليجا، حيث حققوا أربعة انتصارات في 8 مباريات ولديهم من النقاط 14 نقطة في المركز السابع بفارق نقطتين فقط عن متقاسمي الصدارة، بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج.

وبحسب ما أوردته شبكة "شبورت1" الألمانية، فإن برشلونة قد تابع الأداء الذي ظهر به الدولي المغربي في خلال آخر 8 مباريات، والذي جعله النجم الأول لكتيبة ديفيد فاجنر بدون منازع.

بالرغم من البداية السيئة برشلونة أفضل من الموسم الماضي

أمين حارث البالغ من العمر 22 عامًا والذي شارك في كأس العالم الماضية مع منتخب المغرب، سجل هذا الموسم حتى الآن 4 أهداف وصنع هدفين.

الشبكة أيضًا أوضحت أن إدارة العملاق الكتلاني قد أرسلت كشافيها لملعب مباراة هوفينهايم وشالكه من أجل متابعة اللاعب عن قرب قبل اتخاذ القرار النهائي بضمه من عدمه.

يذكر أن شالكه قد هُزم من هوفينهايم بهدفين نظيفين بمشاركة حارث.

فريق العقد في البوندسليجا: ليفاندوفسكي وأوباميانج يشكلان هجومًا رائعًا