مدرب الهلال السابق يقترب من الدوري الإسباني

إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني البرتغالي جيسوس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس دخل ضمن اهتمامات مسؤولي نادي إشبيلية الإسباني من أجل قيادة الفريق.

وبحسب موقع "أوترا ليجا"، فأن جيسوس دخل ضمن خيارات مونشي المدير الرياضي الجديد لإشبيلية.

وأضاف أن مونشي قد اجتمع مع جيسوس من أجل بحث إمكانية تدريبه الفريق، خلفاً لكاباروس المدرب المؤقت الذي جاء لفترة معينة بعد إقالة ماشين.

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إدارة الهلال كانت قد أقالت المدير الفني البرتغالي جيسوس بدون أسباب واضحة، وتعاقدت مع المدير الفني الكرواتي زوران ماميتش.

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وأشارت التقارير إلى أن جيسوس حالياً على طاولة مونشي المدير الرياضي الجديد في النادي الإسباني.

وأنهت التقارير لتشير إلى أن جيسوس قد يحل خلفاً لكاباروس المدرب المؤقت الذي جاء لفترة معينة بعد إقالة ماشين.