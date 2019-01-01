النتائج المباشرة
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

عبدالرزاق حمد الله يتربع على صدارة الدوري والكأس في السعودية

آخر تحديث
التعليقات()
يتربع مهاجم العالمي على قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين
ماجد جزر    فيسبوك      تويتر

خطف اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله الضوء من جميع المهاجمين المتواجدين في مختلف الأندية السعودية خلال الموسم الحالي.

ويتربع مهاجم العالمي على قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 هدف.

ولم يكتف حمد الله بهذا التفوق فقط، بل يتربع اللاعب على صدارة هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين أيضاً.

اختيارات المحررين

ووصل مجموع أهداف المهاجم المغربي إلى 12 هدف وضعوه في الصدارة، بعد تسجيله الهدف الثالث في فوز فريقه يوم على منافسه الجيل.

المغربي يمتلك فرصة لرفع حصيلته من الأهداف في البطولتين، بعد أن بلغ فريقه النصر نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تبقت له 5 مواجهات قبل نهاية دوري المحترفين.

إغلاق