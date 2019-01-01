عبدالرزاق حمد الله يتربع على صدارة الدوري والكأس في السعودية

يتربع مهاجم العالمي على قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

خطف اللاعب الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله الضوء من جميع المهاجمين المتواجدين في مختلف الأندية السعودية خلال الموسم الحالي.

ويتربع مهاجم العالمي على قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 22 هدف.

ولم يكتف حمد الله بهذا التفوق فقط، بل يتربع اللاعب على صدارة هدافي كأس خادم الحرمين الشريفين أيضاً.

ووصل مجموع أهداف المهاجم المغربي إلى 12 هدف وضعوه في الصدارة، بعد تسجيله الهدف الثالث في فوز فريقه يوم على منافسه الجيل.

رباعية النصر وجحفلة هلالية وفوز للنمور 🔥

هكذا كانت نتائج مباريات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 🏆

إليكم أبرز ما جاء بها 👀 pic.twitter.com/sOYe6YwQr6 — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 1, 2019

المغربي يمتلك فرصة لرفع حصيلته من الأهداف في البطولتين، بعد أن بلغ فريقه النصر نصف النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، كما تبقت له 5 مواجهات قبل نهاية دوري المحترفين.