مدرب النصر وبرونو أوفيني الأفضل في الجولة الـ25 بالدوري السعودي

حصد المدافع البرازيلي برونو أوفيني جائزة أفضل لاعب، بعد تمكنه من تسجيل هدفين في مرمى الهلال

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وقع اختيار اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين على المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا على مدرب ولاعب النصر وجماهير الشباب وذلك لحساب الجولة الـ25 من المسابقة.

وحصد المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب النصر لقب الأفضل في الجولة، بعد قيادة النصر للفوز على حساب الهلال في مباراة ديربي الرياض.

كما حصد المدافع البرازيلي برونو أوفيني جائزة أفضل لاعب، بعد تمكنه من تسجيل هدفين في مرمى الهلال منهم هدف قاتل قاد فريقه للفوز.

هل تؤيد قرار استمرار الثمانية أجانب في الدوري السعودي للموسم المقبل؟🤔 pic.twitter.com/SAPv0fwowo — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 2, 2019

على صعيد الجمهور المثالي فوقع اختيار اللجنة على جماهير نادي الشباب، بعدما تم استبعاد جمهور النصر وجمهور الهلال من المنافسة على جائزة الجمهور المثالي، وذلك بسبب العقوبتين الانضباطيتين التي صدرت بحقهما من قبل لجنة الانضباط.

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يذكر أن الرابطة تقدم جائزة مالية قدرها عشرة آلاف ريال لكل من أفضل مدرب وأفضل لاعب على مستوى الجولة، فيما يتم منح الجمهور المثالي درعا تكريمية.