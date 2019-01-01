مدرب المغرب يُقرر منح فرصة لعبدالرزاق حمد الله قبل كأس أمم أفريقيا

المدير الفني يستهدف ضم اللاعب في معسكر أسود الأطلس

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار المدير الفني الفرنسي هيرفي رينار مدرب منتخب المغرب الأول لكرة القدم، على منح المهاجم عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر فرصة جديدة.

وأوضحت التقارير أن المدير الفني يستهدف ضم اللاعب في معسكر أسود الأطلس، الذي سيقام في المغرب يونيو المقبل، استعداداً لنهائيات أمم أفريقيا 2019.

حمد الله يُقدم مستوى أكثر من رائع خلال الموسم الحالي مع نادي النصر في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتربع على صدارة الهدافين برصيد 29 هدف.

إدارة #النصر ستمنح اللاعبين 60 ألف ريال لكل لاعب في حال التأهل إلى دور الـ16 من المجموعة الآسيوية.🤙#آسيا_مع_جول pic.twitter.com/Xer8fHAuqB — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 25, 2019

وكان حمد الله قد رفض دعوة مدرب منتخب بلاده للمعسكر الذي أقيم في مارس الماضي، وخاض خلاله مواجهتين وديتين أمام المالاوي الأرجنتين، مبرراً عدم قبوله الدعوة بظروفه العائلية.

زوران يدرس إراحة بعض الأساسيين أمام التعاون في مباراة الكأس

وقالت التقارير المغربية حينها أن اللاعب رفض هذه الدعوة نظراً لوجود خلاف سابق مع المدير الفني الفرنسي.

الجدير بالذكر أن المدرب الفرنسي قد زار الرياض، في وقت سابق، والتقى حمد الله، ما أذاب الخلاف بين الطرفين.