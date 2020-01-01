مدرب العين: استعدادانا للشارقة يختلف عن مباراة الوصل

العين سيلعب مع الشارقة في نصف نهائي كأس رئيس الدولة

أكد بيدرو إيمانويل المدير الفني لنادي العين، أن غياب الجماهير عن مباراة فريقه في الكأس سيؤثر بالسلب، مشدداً إلى أن سلامة الجميع أهم شيء.

ويستعد العين لمواجهة الشارقة، يوم الثلاثاء في نصف نهائي كأس رئيس الدولة، على استاد محمد بن زايد في نادي الجزيرة.

بندر الأحبابي يكشف سر انخفاض وزنه وتألقه هذا الموسم مع العين

المزيد من الفرق

وقال بيدرو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي للمباراة: " سعيد جداً بتواجدنا ضمن أفضل أربعة فرق في مسابقة كأس رئيس الدولة، والحقيقة أن الحظوظ في مباريات الكؤوس دائماً ما تكون متكافئة لكل الفرق".

وواصل: " مباراة العين والشارقة تجمع بين فريقين جيدين للغاية ولاعبين مميزين بإمكانهم صناعة الفارق في أي لحظة، والتحضير لهذه المواجهة سيكون مختلف جداً عن مباراة الدور ربع النهائي أمام الوصل".

وأضاف: " يتوجب علينا أن نعتمد سياسة التوازن على مستوى جميع الخطوط وأن نتعامل بصورة جيدة في جميع الظروف عند امتلاكنا الكرة وعندما نفقدها وعدم إهدار الفرص التي تتاح لنا أمام المرمى".

محدث | تأثير كورونا على الكرة في آسيا والوطن العربي

وعند سؤاله عن لعب المباراة بدون جماهير قال: "غياب الجمهور بالتأكيد سيكون مؤثراً على الأداء لأن أي فريق، يستمد الروح والقوة الحقيقية من الجماهير ودائماً ما يرغب اللاعبون في المساندة الجماهيرية القوية، غير أننا نعلم السبب الذي أدى لغياب الجماهير فأمن وسلامة الجميع يبقى الأمر الأهم بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن بني ياس سيلعب أمام الظفرة، في نصف النهائي الآخر، مساء الثلاثاء القادم.