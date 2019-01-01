مدافع ميلان: هيجواين هو المهاجم الأفضل في العالم

يشعر بالحزن بعد رحيله عن الروسونيري لكنه يأمل في المزيد من البولندي بيونتيك

يعتقد أليسيو رومانيولي مدافع نادي ميلان الإيطالي، أن زميله السابق جونزالو هيجواين هو المهاجم الأفضل في العالم.

هيجواين قضى النصف الأول من الموسم الحالي معاراً من يوفنتوس إلى ميلان، قبل أن يقطع الإعارة وينضم لتشيلسي.

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الأرجنتيني سجل 6 أهداف في 15 مباراة مع ميلان بالدوري، لكنه تعرض للعديد من الانتقادات على مستواه.

ومع ذلك قال رومانيولي:"لازلت أعتقد أنه المهاجم الأفضل في العالم".

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وأضاف:"حزين لقراره بالرحيل عن ميلان لكني أحترم ما فعله، هو صديق لي وسعيد له على كل حال".

وتابع:"الآن لدينا لاعبين آخرين سيجعلونا غير نادمين على رحيل هيجواين".

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وتعاقد ميلان مؤخراً مع المهاجم البولندي بيونتيك، والذي سجل 3 أهداف بقميص الروسونيري منذ انتقاله في آخر يناير الماضي.

وعلى الجانب الآخر تألق هيجواين في مباراة هيديرسفيلد الأخيرة بالدوري الإنجليزي، ونجح في تسجيل أول هدفين له على ستامفورد بريدج.