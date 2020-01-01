مدافع موناكو يرفض بايرن ميونخ ويختار لايبزج

اللاعب يقترب من العودة لألمانيا من جديد

أشارت تقارير لاقتراب بنيامين هنريكس، مدافع موناكو، من الانتقال لصفوف لايبزج بعد رفضه الانتقال إلى صفوف بايرن ميونخ في ميركاتو الشتاء.

وتتحدث التقارير في ألمانيا منذ قرابة الشهر عن اهتمام النادي البافاري باللاعب الألماني الشاب لموناكو، والذي سبق له اللعب مع باير ليفركوزن.

وذكرت "بيلد" أن هنريكس اختار الانضمام إلى صفوف لايبزج بعد حديثه مع مدربه يوليان ناجلسمان، والذي أقنعه بالقدوم إلى صفوف فريقه.

بايرن ميونخ يقترب من تجريد لايبزيج من أحد نجومه

وكشفت الصحيفة أن سبب رفض الظهير اللعب مع بايرن هو أن الأخير عرض فقط استعارته حتى نهاية الموسم، بينما سيتحرك لايبزج لضمه نهائياً.

وقال ماركوس كروشه، المدير الرياضي للايبزج، أن مفاوضات ضم اللاعب لم تحسم بعد بسبب الاختلاف على السعر بين ناديه وموناكو.

لايبزج يفسر عدم ضم هالاند

وأشاد كروشه بإمكانيات اللاعب في تصريحاته مع "بيلد"، مؤكداً أن تأقلمه مع أكثر من مركز في خط الدفاع والوسط هي السبب الرئيسي لسعي ناديه لضمه.

هنريكس لعب فقط ست مباريات مع موناكو هذا الموسم بكل المسابقات، ولم يساهم في أي هدف.