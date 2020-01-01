لايبزج يفسر عدم ضم هالاند

اللاعب اختار بوروسيا دورتموند

فسر المدير الرياضي لنادي لايبزج الأسباب وراء عدم تعاقد فريقه مع النرويجي إيرلينج هالاند، وتفضيل الأخير الانتقال إلى بوروسيا دورتموند.

وانضم هالاند إلى دورتموند قبل أيام بعد سلسلة من المفاوضات مع الناديين الألمانيين، بالإضافة لأندية أوروبية كبرى أخرى أبدت اهتماماً بخدماته.

رسميًا | هدف الإنتر وباريس سان جيرمان ينضم لبنفيكا

وقال ماركوس كروشي مع "بيلد": "وصلنا لمرحلة في المفاوضات شهدت دخول أندية عملاقة دولياً، وأرقام طُرحت لا يمكننا دفعها على الإطلاق".

وأضاف: "بالإضافة للعشرين مليون قيمة الصفقة، هناك أموال تخص الراتب، وعمولة الاستشاريين، أصبحنا لا نملك الفرصة أمام دورتموند".

واستمر: "حاولنا بأقصى ما نملك، ولكن النادي له حدود معينة، وسقف محدد فيما يخص الرواتب ولا يمكنني تخطيه".

وختم: "أيضاً نملك منافسة في مركز المهاجم بوجود فيرنر، بولسن، كونيا، وشيك، ولكن هناك فرق تحتاج لهالاند الآن".

وذكرت التقارير أن دورتموند حسم الصفقة مقابل 20 مليون يورو، بالإضافة لقرابة ثمانية ملايين إضافية لوكيله مينو رايولا.