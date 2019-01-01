بايرن ميونخ يقترب من تجريد لايبزيج من أحد نجومه

الصفقة أصبحت مسألة وقت..

كشفت صحيفة "بيلد" المقربة من الدوائر البافارية، عن مراقبة بايرن ميونخ للوكاس كلوستيرمان، لاعب لايبزيج، من أجل ضمه خلال الصيف المقبل كحد أقصى.

كلوستيرمان هو واحد من أفضل ظهراء الجبهة اليُمنى في الدوري الألماني في الموسمين الأخيرين، مما جعله واحدًا من الكتيبة الأساسية للمدرب يواخيم لوف في المنتخب الألماني في إطار حملة الإحلال والتجديد التي يقوم بها.

ويرتبط كلوستيرمان مع لايبزيج بعقد يمتد حتى صيف 2021، غير أن النادي الألماني لم يتوصل معه لاتفاق على التجديد حتى الآن، في الوقت الذي يترقب فيه بايرن من أجل الانقضاض عليه، فلا توجد علامات أن الاتفاق قد يحدث بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تتم الصفقة إن حدثت في الصيف المقبل، لا سيما وأن بايرن يُعاني بوضوح في الجبهة اليمنى، فلا يوجد سوى جوشوا كيميش بينما يظل المركز الأساسي لبنيامين بافارد هو قلب دفاع.

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بايرن ارتبط بالتعاقد هذا الشتاء مع جواو كانسيلو من أجل تدعيم جبهته اليمنى، إلا أن اللاعب البرتغالي بات قاب قوسين أو أدنى من ترك السيتي ولكن للانضمام إلى فريقه السابق فالنسيا، والذي توصل معه لاتفاق بالفعل.

هذه الصفقة لن تكون الأولى للبايرن من أندية البوندسليجا في الصيف المقبل، فأليكسندر نوبيل، حارس شالكه، أصبح إعلان انضمامه إلى الأليانز آرينا مسألة وقت، ويبدو أن كولستيرمان سيلحق به قريبًا.

الجدير بالذكر أن اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا قد خاض 16 مباراة مع متصدر البوندسليجا هذا الموسم من أصل 17 في الدور الأول، وقد صنع هدفًا وسجل آخر.