مدافع ليفربول السابق: صراع صلاح وماني يخدم الفريق

تحليل ووجهة نظر مختلفة من مدافع الفريق في العقد الماضي

قلل مدافع ليفربول الأسبق سامي هيبيا من مخاوف الجماهير على الصراع الدائر بين ثنائي الهجوم محمد صلاح وساديو ماني، وذلك لاعتقاده بأن التنافس والغيرة بينهما تصب في مصلحة الفريق.

ورغم الضجة التي أثارها أسد التيرانجا بخروجه عن النص بعد استبداله أمام بيرنلي، اعتراضًا على أنانية الفرعون، إلا أن الدولي الفنلندي السابق، أصر على أن مثل هذه المواقف لا تدعو أبدًا للقلق.

وقال لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية "أشاهدهم دائمًا، ويبدو لي أنهم في قمة السعادة باللعب في هذا المستوى العالي بشكل غير عادي، لكنهم لا يتوقفون عن الطلبات من بعضهم البعض، ولهذا لن يكون الأمر سهلاً".

وعن واقعة اعتراض ماني، قال "رأيت هذا المشهد، لكني لم أنظر إليه باعتباره ضارًا لروح اللاعبين في غرفة خلع الملابس، بل العكس لأنه يعكس مدى قوتهما".

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وختم حديثه في هذا الصدد "هذا الموقف بالذات يظهر أن الجميع يبحثون عن الفوز معًا، ويوضح كذلك العمل الرائع الذي يقوم به يورجن كلوب، من الجيد دائمًا أن يكون لديك هذا النوع من الانفتاح لكي يتمكن اللاعبين من ربط بعضهم البعض، وبوجه عام. هذا جزء من ثقافة الفوز".