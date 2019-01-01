أسطورة ريال مدريد يفند أسباب تأخر انسجام يوفيتش مع زيدان

ويرفض كذلك الهجوم على زين الدين زيدان

قدم أسطورة دفاع ريال مدريد ميشيل سالجادو الدعم اللازم لمهاجم النادي الجديد لوكا يوفيتش، واصفًا إياه "بالمهاجم الكبير"، وذلك ردًا على الانتقادات التي يتعرض لها اليافع الصربي منذ قدومه من آينتراخت فرانكفورت الصيف المنصرم.

وكلف صاحب الـ21 عامًا خزينة النادي الميرينجي أكثر من 52 مليون جنيه إسترليني مقابل ضمه من ناديه الألماني السابق، مع ذلك لم يعبر عن نفسه بالشكل المطلوب حتى الآن، لدرجة أنه ما زال يبحث عن هدفه الأول بقميص اللوس بلانكوس، عكس الصورة البراقة التي كان عليها في البوندسليجا الموسم الماضي.

وعندما سُئل مساعد مدرب منتخب مصر السابق عن رأيه في صفقة يوفيتش، أجاب لـ "Omnisport". "من الواضح أنه ما زال شابًا، وإذا وقع الريال مع مهاجم شاب، فمن المؤكد أنه يرجع إلى شيء ما، وكان يوفيتش رائعًا مع فرانكفورت وأظهر جودته بأهدافه الكثيرة في الدوري الألماني".

وأضاف "إن ريال مدريد كان بحاجة لمهاجم رقم 9، وبالنسبة لبنزيمة، فهو ليس بالمهاجم رقم 9 الصريح –لديه المرونة والقدرة على الإنهاء-، ويوفيتش ما زال يتعلم في وقت يعاني فيه الفريق من ضغوط كبيرة، لذا من الواضح أنه بحاجة لمزيد من الوقت، وبطبيعة الحال ما زال لديه الوقت، ونحن نعرف أنه مهاجم رائع".

كان يمتلك قدمًا لا تُخطئ المرمى 💥🥅

لكنه قضى على نفسه بنفسه 🤦‍♂️ pic.twitter.com/lTDzfAzciR — جول العربي - Goal (@GoalAR) October 14, 2019

وبخصوص الانتقادات التي يتعرض لها زيدان، قال "زيدان يستحق كل احترامنا، لقد فاز بثلاث بطولات دوري أبطال على التوالي، وهذا شيء لم يحققه أحد في التاريخ، وقد عاني الفريق الموسم، لكن موسمه الحالي قد بدأ للتو بعد صعود الفريق لصدارة الليجا".