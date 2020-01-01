وكيله: أبو جبل تلقى عرضًا من الدوري السعودي ولم يُناقشه مع الزمالك

الوكيل يكشف بعضًا من أسرار ميركاتو يناير

كشف سيد مرعي عن تلقي موكله محمد أبو جبل عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي خلال سوق الانتقالات الشتوي الأخير، لكنه رفض مناقشته مع ناديه الزمالك .

ونجح أبو جبل في استغلال سواء أداء محمد عواد وأخطائه الكثيرة وحجز مقعده في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض، وقد قدم أداءً مميزًا وساهم في تحسن نتائج الفريق وتأهله لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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مرعي تحدث عبر قناة الزمالك قائلًا "وصل محمد أبو جبل عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي في يناير الماضي".

أضاف "العرض جاء في بداية تألق أبو جبل مع الزمالك وحجزه مكانًا في تشكيله الأساسي، وقد اتفقنا على عدم الحديث به والنقاش حوله أبدًا، وذلك لمصلحة النادي وكذلك لمصلحة اللاعب نفسه".

وأكد مرعي أن وجود أكثر من حارس مرمى متميز في الزمالك مفيد للفريق واللاعبين جميعًا.

يُشار لأن الزمالك يستعد حاليًا لمواجهة الإسماعيلي مساء الأحد القادم ضمن الجولة الـ17 من الدوري المصري، وقد حقق انتصارًا سهلًا في الجولة الأخيرة على حرس الحدود بهدفين دون رد.

وخاض أبو جبل 11 مباراة مع الفريق الأبيض هذا الموسم استقبل خلالها 5 أهداف.