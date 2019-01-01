الخطيب يحضر تدريبات الأهلي ويطمئن على اللاعبين

رئيس الأهلي يحفز اللاعبين قبل لقاء صن داونز

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

شهدت تدريبات فريق النادي الأهلي اليوم الجمعة، حضور محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، قبل مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي يستضيف صن دوانز في إياب دور الربع نهائي، ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب الجيش ببرج العرب في الأسكندرية.

الخطيب حرص على التواجد في الملعب مع الفريق، حيث تابع التدريبات كاملة، واطمئن على حالة اللاعبين وجاهزيتهم لخوض المباراة.

🔴 الخطيب يزور معسكر الأهلي بالأسكندرية من أجل دعم اللاعبين قبل مباراة صن داونز pic.twitter.com/cNSOSrjM33 — جول مصر (@goaleg) April 12, 2019

رئيس الأهلي حضر التدريبات، من أجل بث الثقة بين اللاعبين، ودعمهم بشكل كامل قبل مواجهة صن داونز، لتحسين صورة الفريق بعد الخسارة الكبيرة من صن داونز.

ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بفارق 6 أهداف، من أجل الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعد الخسارة من صن داونز ذهابًا بخمسة أهداف نظيفة.

الخسارة هي الأكبر في تاريخ الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث لم يتلقى الخسارة بخمسة أهداف بالبطولة القارية طوال تاريخه.