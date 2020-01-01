عمرو زكي: الأهلي رفض استبدال أبو تريكة بي وهذه نصيحتي لمصطفى محمد

عمرو زكي يكشف كواليس رفض الأهلي ضمه مقابل رحيل أبو تريكة.

أكد عمرو زكي، مهاجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على أنه كان قريبًا من الانتقال للنادي الأهلي، عندما كان لاعبًا في فريق لوكوموتيف موسكو الروسي، خلال صفقة تبادلية مع محمد أبو تريكة، نجم القلعة الحمراء والفراعنة السابق.

عمرو زكي انتقل إلى الزمالك قادمًا من لوكوموتيف موسكو الروسي خلال عام 2006، الذي انتقل له قادمًا من إنبي.

زكي قال خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك: "لم أستطع الاستمرار مع نادي لوكوموتيف الروسي، لأن الأوضاع كانت صعبة في روسيا، وكنت أعاني الكثير من الأمور، بجانب بعض العنصرية التي واجهتها".

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وتابع: "طلبت الرحيل عن لوكوموتيف بعد علمي بأن عقدي 5 سنوات وشرط جزائي يصل إلى 10 ملايين دولار، وهو عكس ما اتفقت عليه، وكان يرغب رئيس النادي التونسي وقتها في عقد صفقة تبادلية مع الأهلي، بضم محمد أبو تريكة ومحمد عبد الله لاعبا الفريق الأحمر".

وأردف: "الأهلي رفض وقتها التفريط في محمد أبو تريكة نجم الفريق، وأنا أيضًا رفضت الأمر لأنني كنت لا أعلم شيئًا عن تلك المفاوضات، وأخبرتهم بأنني إذا عدت سأنتقل إلى الزمالك، رغم عدم وجود مفاوضات من القلعة البيضاء وقتها".

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وواصل زكي تصريحاته قائلًا: "تحدث مرتضى منصور رئيس الزمالك وقتها معي، وقال لي (لو برجل واحدة) سأتعاقد معك، وبالفعل تمت الصفقة وانتقلت إلى القلعة البيضاء".

وحرص عمرو زكي على توجيه نصيحة إلى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، حيث قال: "أنصحك بالاحتراف بنظام البيع النهائي وليس على سبيل الإعارة، لأن وقتها ترتبط الأمور بالانتقال لأكثر من فريق وعقلك يصبح مشتتًا".

يذكر أن عمرو زكي كان له تجربة احترافية ناجحة مع فريق ويجان أتليتك الإنجليزي، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف مع الفريق، ليتلقى عروضًا من أندية أوروبية كبيرة، ولكنه عاد إلى الزمالك مرة أخرى.